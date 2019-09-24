Москва, , 13:59 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) снова намерено лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) полномочий, что грозит недопуском российских спортсменов на международные соревнования разного уровня. Об этом пишет газета The Telegraph.

Сообщается, что в антидопинговом комитете серьезно настроены наложить санкции на российских спортсменов. В этом случае они не смогут принять участие в Олимпиаде-2020, в чемпионате мира-2022 (ЧМ-2022) и в других международных соревнованиях.

В WADA подозревают, что в Московской лаборатории возможны манипуляции с данными. РУСАДА было дано три недели на объяснения.