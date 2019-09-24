Паттайя, Таиланд, , 07:47 — REGNUM Армянский спортсмен Акоп Мкртчян стал чемпионом мира (ЧМ) в весовой категории до 89 кг, написал премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 сентября на своей странице в Facebook.

«Акоп Мкртчян — чемпион мира. Большая работа и усилия не могут быть напрасными. Да здравствует Акоп!», — написал Пашинян.

Армянский атлет смог завоевать чемпионский титул в сумме двоеборье с результатом 375 кг, обойдя иранского и грузинского спортсменов.

Напомним, чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит в городе Паттайе (Таиланд) с 18 до 27 сентября. На соревнованиях должны выступить 9 армянских спортсменов.