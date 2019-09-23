Ростов-на-Дону, , 16:33 — REGNUM Депутат Государственной думы от Ростовской области Максим Щаблыкин («Единая Россия») расстроен исходом матча между футбольными клубами «Ростов» и «Тамбов» (1:2).

«Про.ли», — написал народный избранник в своём микроблоге в Twitter

Ряд массмедиа предположил, что за столь ёмким комментарием скрывается нецензурная брань. При этом некоторые болельщики предполагают, что «зашифрованным» стало слово «продули».

ИА REGNUM ранее сообщало, что главному тренеру футбольного клуба «Ростов» Валерию Карпину не за что упрекнуть подопечных после проигрыша «Тамбову». Наставник отметил, что причиной поражения стали индивидуальные ошибки, которые предвидеть нельзя.

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