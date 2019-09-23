Екатеринбург, , 09:59 — REGNUM Турнир претендентов на мировую шахматную корону пройдёт в Екатеринбурге весной 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловской федерации шахмат.

Шахматы alsen

Соревнования пройдут в марте и апреле 2020 года между восемью выдающимися шахматистами. Победитель сможет участвовать в матче с чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном и побороться за титул «шахматного короля».

В турните примут участие ранее потерпевший поражение от Карлсена американец Фабиано Каруана, финалисты Кубка Мира и турнира Grand Swiss, два лучших шахматиста в серии Grand Prix, первый по среднему рейтингу в период с февраля 2019 года по январь 2020 года. Также организаторам фестиваля позволят ввести ещё одного номинанта, который должен войти в десятку лучших по среднему рейтингу, или же занять призовое место в одной из отборочных сессий турнира.

Напомним, заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов ранее одобрили в президентском совете Международной федерации шахмат (FIDE). Предыдущий турнир проходил в Берлине в 2018 году.

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