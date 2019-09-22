Оттава, , 09:54 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» нанес разгромное поражение с сухим счётом хоккеистам команды «Оттава Сенаторз» в предсезонном матче.

Хоккеисты Монреаля. Nhl.com

Игра состоялась на льду «Канадиен Тайр Центра» в Оттаве и закончилась поражением хозяев с разгромным счетом 4:0.

В составе победителей голами отличились Джефф Питри (17-я минута в большинстве), Эванс (37-я), словацкий форвард Томаш Татар (47-я в большинстве) и Филипп Дано (47-я в большинстве).

Отметим, российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев, ранее обмененный из клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифз», провел на льду 21 минут 9 секунд игрового времени и не отметился за этот период никакими результативными действиями.