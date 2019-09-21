Турин, Италия, , 13:08 — REGNUM Футбольный туринский клуб «Ювентус» собирается предложить своем аргентинскому форварду Гонсало Игуаину новый контракт. Об этом 21 сентября сообщает Calciomercato.

По данным источника, на 31-летнего футболиста рассчитывает новый главный тренер туринцев Маурицио Сарри.

Также известно, что новый контракт будет рассчитан до 2021 года, а по его окончании игрок может вернуться в команду из Буэнос-Айреса «Ривер Плэйт».

Отметим, в минувшем сезоне Гонсало Игуаину играл на правах аренды за команду «Милан» и лондонский клуб «Челси», и в общей сложности в 40 матчах забил 13 голов.