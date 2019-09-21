Ухань , 21 сентября 2019, 11:31 — REGNUM Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Светлана Кузнецова смогли пробиться в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане.
В финальном квалификационном матче Вероника Кудерметова в трёх сетах смогла одолеть представительницу Японии Куруми Нару со счетом 6:1, 2:6, 7:5, в игре, длившейся 2 часа 17 минут.
Светлана Кузнецова, в свою очередь, в финале квалификации уверенно обыграла Бетани Маттек-Сандс из США в двух сетах со счетом 6:2, 6:2, в матче, продлившемся немного менее часа.
Отметим, призовой фон теннисного турнира WTA в Ухане составляет $2,828 млн.