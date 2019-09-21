Лас-Вегас, США, , 08:17 — REGNUM Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает возможным проведения поединка между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым, являющимся чемпионом UFC в легком весе, и экс-чемпионом UFC канадцем Жорже Сен-Пьером. Его слова 21 сентября приводит TMZ.

«Бой с Сен-Пьером тоже может случиться», — заявил глава промоушна.

При этом глава UFC рассказал, что нужно организовать бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюссоном, который UFC пытался провести уже четыре раза и который определённо имеет смысл.

«Посмотрим, как все сложится с Тони. Были бои, на которые Тони раньше не соглашался, так что… Если он откажется, то будем говорить с Сен-Пьером», — заключил Дана Уайт.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 сентября, Хабиб Нурмагомедов досрочно победил американца Дастина Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби и этим успешно отстоял свой титул чемпиона UFC.