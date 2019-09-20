Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM Футболист Александр Кокорин вернулся в Петербург после освобождения из мест лишения свободы и прошел медосмотр.

ФК «Зенит» опубликовал кадры, снятые в международном медицинском центре «СОГАЗ». На них запечатлено, как Кокорин сдает кровь сразу для нескольких анализов и проходит медосмотр у разных специалистов. В частности, ему сделали УЗИ и кардиограмму.

Напомним, нападающий может быть заявлен клубом для участия в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) уже 20 сентября. Ранее клуб заключил с Кокориным новый контракт.

https://twitter.com/zenit_spb/status/1175019096888479744

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