Москва, , 12:40 — REGNUM Исландский полузащитник футбольного московского клуба ЦСКА Арнор Сигурдссон может в ближайшее время вернуться в строй после травмы. Об этом сообщает Sport24.

По информации агента 20-летнего футболиста, игрок может принять участие в матче десятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ) с командой «Краснодар».

Отметим, Арнор Сигурдссон получил травму в мачте пятого тура РПЛ с командой «Сочи» и с тех пор не выходил на игровое поле. В текущем сезоне футболист сыграл в 5 матчах за ЦСКА и забил в них один гол.

Напомним, матч между десятого тура РПЛ между командами ЦСКА и «Краснодар» состоится в Москве 22 сентября и начнется в 19:00 мск.