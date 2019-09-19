Бишкек, , 19:02 — REGNUM Спортсменка из Киргизии Айсулуу Тыныбекова смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира по спортивной борьбе, и, тем самым, обеспечила себе участие в предстоящих летних Олимпийских играх 2020 года, передает «Kaktus.media».

Ранее киргизстанская атлетка победила спортсменок из Мексики, Японии и Украины. В финале проходящего в казахской столице турнира ей будет противостоять представительница Северной Кореи Жонг Сим Рим.

Отмечается, что Тыныбекова уже участвовала Олимпиаде 2012 года, где заняла 13-е место, а также в Олимпиаде 2016 года, заполучив пятое место.

Также стало известно о том, что на Олимпиаду в столицу Японии в 2020 году смогут поехать еще трое киргизстанцев: Атабек Азизбеков — примет участие в состязаниях по греко-римской борьбе, Денис Петрашов — в соревнованиях по плаванию и Юлия Андреева — в состязаниях по легкой атлетике.