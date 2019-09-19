Ереван, 19 сентября 2019, 16:08 — REGNUM На две позиции в рейтинге ФИФА поднялась сборная Армении по футболу после победы над командой Боснии и Герцеговины в отборочном раунде Евро-2020. Об этом 19 сентября сообщает федерация футбола республики.
Сборная страны поднялась на 96-е место с 1242 баллами.
Напомним, 8 сентября в отборочном матче Евро-2020 Армения на своем поле одержала победу над командой Боснии и Герцеговина со счетом 4:2. После поражения главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинецки подал в отставку.