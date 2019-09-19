Ереван, , 16:08 — REGNUM На две позиции в рейтинге ФИФА поднялась сборная Армении по футболу после победы над командой Боснии и Герцеговины в отборочном раунде Евро-2020. Об этом 19 сентября сообщает федерация футбола республики.

Сборная страны поднялась на 96-е место с 1242 баллами.

«Италия, включенная в группу J с Арменией в отборочном раунде Евро-2020, также поднялась в рейтинге с 16 на 15 место. Финляндия продвинулась на 3 места и стала 54, Греция опустилась на 6 позиций и занимает 60 место. Босния и Герцеговина опустилась на 4 места и заняла 46 место, а Лихтенштейн — 182», — говорится в заявлении федерации.

Напомним, 8 сентября в отборочном матче Евро-2020 Армения на своем поле одержала победу над командой Боснии и Герцеговина со счетом 4:2. После поражения главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинецки подал в отставку.