Минск, , 12:11 — REGNUM Столица Белоруссии готова стать площадкой для матча за Суперкубок УЕФА. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 19 сентября на встрече с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином в Минске.

Лукашенко отметил, что УЕФА никогда «не баловала» Белоруссию крупными турнирами. Минск готов принять «любые соревнования, любого уровня», подчеркнул он.

Ранее белорусские власти предлагали Минск в качестве площадки матча за Суперкубок в 2021 году, заявка также будет подана на 2022 или 2023 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, заявку на матч за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 годах подала столица Татарии Казань. В числе претендентов также Хельсинки, Белфаст и Тирана.

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