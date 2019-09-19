Афины , , 06:43 — REGNUM 18 сентября в рамках 1-го тура группы B Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция) был разыгран матч между командами «Олимпиакос» и «Тоттенхэм». Противостояние завершилось боевой ничьей 2:2.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.36 стал 23-летний португальский вингер Даниэл Каштелу Поденсе, забивший первый мяч хозяев, совершивший 5 успешных обводок и 1 отбор. Точность передач игрока составила 89%.

«Тоттенхэм» с 1-м баллом по итогам 1-го тура Лиги Чемпионов занял второе место в группе B. «Олимпиакос» с тем же количеством очков расположился одной позицией ниже.

Статистика матча («Олимпиакос"/"Тоттенхэм»)

Удары 16/8

Удары в створ 5/5

Владение 45%/55%

Нарушения 10/14

Угловые 2/4

Оценки WhoScored 6.69/6.55

Стартовые составы на матч:

«Олимпиакос»: Са, Элабделлау, Мерия, Семедо, Цимикас, Бухалакис, Гильерме, Масурас, Вальбуэна, Каштелу, Герреро.

Запас: Камара, Бензья (↑), Эль-Араби (↑), Аллен, Пападопулос, Торосидис, Ранджелович (↑).

«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд, Н’Домбеле, Винкс, Эриксен, Алли, Моура, Кейн.

Запас: Сон (↑), Ламела (↑), Ваньяма, Дайер, Уокер-Питерс, Гадзанига, Сиссоко (↑).

Бригада арбитров: Джанлука Рокки | Филиппо Мели | Чиро Карбоне | Даниэле Довери.

Желтые карточки: Гильерме — 14, Винкс — 88.

Забитые мячи: Харри Кейн (пенальти) 26 — 0:1, Лукас Моура (Бен Дэвис) 30 — 0:2, Даниэл Каштелу (Матье Вальбуэна) 44 — 1:2, Матье Вальбуэна (пенальти) 54 — 2:2.