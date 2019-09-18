Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова, являющаяся бывшей первой ракеткой мира, считает своим домом США. Она заявила об этом 18 сентября в интервью журналу Conde Nast Traveller.

«Считаю Америку своим домом», — заявила Шарапова, отметив, что при этом основы её воспитания, которые она ценит, русские.

Также она рассказал, что переехал в США в возрасте 8 лет с отцом из-за тенниса и довольно быстро приняла американский образ жизни.

«У меня есть российский паспорт. Большая часть моих родственников живёт в России, с ними у меня сильная связь. Но мой дом, конечно, США», — подчеркнула спортсменка.

Кроме этого, она уточнила, что когда она переехала в Америку, её удивило как там всё просто — едешь на автомобиле к магазину за продуктами, из магазина их везёшь на тележке, на машине едешь домой и все это завозишь почти прямо в дом.

При этом спортсменка рассказала, что жизнь в России, по её мнению, была более сложна — лучшее молоко продавалось на одном рынке, а овощи на другом. Также ей приходилось ездить на автобусе и ходить по 20 минут к автобусной остановке.

«А в доме не было лифта. Тогда я считала это роскошью», — заключила Мария Шарапова.

Отметим, Мария Шарапова является пятикратной победительницей турниров серии «Большого шлема».