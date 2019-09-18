Лас-Вегас, США, , 13:03 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье, являющийся бывшим временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), вызвал ирландца Конора Макгрегора на новый поединок. Его слова 18 сентября приводит MMA Junkie.

«Я видел, как он высказывается о моём вызове. Если ты так уверен, то выйди и выруби меня за 90 секунд. Побей свой рекорд. Но посмотрим, получится ли», — заявил Порье.

Также он напомнил, что оба бойца идут в рейтинге ниже российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова, и что последний победил их обоих, а кроме этого, данный бой имеет для Порье смысл, как со спортивной, так и финансовой точки зрения.

При этом американский боец признался, что он хотел бы чтобы такой бой получился ярким, а для этого нужен значимый соперник.

«Конор как раз такой. Хотел бы провести бой в начале следующего года. Хотя можно и 14 декабря», — заключил Дастин Порье.

Напомним, первый бой между Дастином Порье и Конором Макгрегором состоялся в сентябре 2014 года и тогда американцу было присуждено поражение техническим нокаутом за 1 минуту 46 секунд первого раунда.