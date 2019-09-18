Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM Ничья в матче первого тура группового этапа Лиги чемпиона между санкт-петербургским клубом «Зенит» и командой «Лион» — это неплохой результат, считает генеральный директор санкт-петербургской команды Александр Медведев.

«Ничья на выезде в стартовом матче Лиги чемпионов — неплохой результат», — приводит ТАСС слова гендиректора «Зенита».

Также Медведев отметил, что, по его мнению, командой был выбран правильный план на игру так как «Зениту» нужно был играть данный матч на выезде.

«Если бы не пенальти, неизвестно, как бы закончилась эта игра», — заявил гендиректор «бело-голубых».

Кроем этого, Александр Медведев рассказал, что главное, что футболисты боролись и что «Зенит» убедился, что уровень Лиги чемпионов является высоким, а команда «Лион» — очень сильной.

Как передавало ИА REGNUM, ранее санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с командой «Лион» в матче первого тура Лиги чемпионов со счетом 1:1.