Сочи, Краснодарский край, , 16:53 — REGNUM Один из этапов гонки «Формула-2» вновь пройдет в Сочи в 2020 году, 17 сентября сообщает пресс-служба организатора чемпионата.

В этот раз чемпионат будет состоять из 12 этапов. Предпоследний из них пройдет в Сочи с 25 по 27 сентября.

Всего чемпионат пройдет в восьми европейских странах. Четыре этапа гонок будут проведены на выезде.

«Мы сохранили то же число гонок, что и в прошлые годы, найдя оптимальный баланс между европейскими и выездными этапами. Могу подтвердить интерес к проведению этапов Формулы 2 со стороны многих трасс, но для нас важно сохранить доступность участия в чемпионате и контроль за расходами команд», — заявил директор серии Бруно Мишель.

Напомним, чемпионат «Формула-2» создан как подготовительный для участия в «Формуле-1». Он был создан в 2005 году взамен «Формулы-3000», которая прекратила свое существование в 2004 году.

Большинство этапов гонки проходят в как гонки поддержки главного гоночного чемпионата. Чаще всего заезды устраиваются на европейских трассах.

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