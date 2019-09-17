Афины , , 15:42 — REGNUM В Афинах на стадионе «Панатинаикос» прошла церемония зажжения огня зимних юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в 2020 году в швейцарской Лозанне.

После символической эстафеты огонь был передан президенту организационного комитета «Лозанна 2020», швейцарской фристайлистке, трехкратной чемпионке мира Виржини Февр.

Напомним, в III юношеских Олимпийских играх, которые пройдут с 10 по 19 января 2020 года, примут участие почти 2 тыс. спортсменов из 70 стран. Первые такие игры прошли в 2012 году в Инсбруке (Австрия).