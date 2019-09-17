Нур-Султан, , 14:49 — REGNUM Спортсмен из Грузии Якоб Каджая заработал вторую олимпийскую лицензию для сборной по греко-римской борьбе, передает 17 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

В весовой категории до 130 кг Якоб Каджая вошел в шестерку лучших борцов, которые получают право принять участие в Олимпийских играх. В следующем поединке грузинскому борцу предстоит встретиться с Эдуардом Попом из Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября грузинский борец Нугзар Цурцумия завоевал первое место на чемпионате мира по греко-римской борьбе в категории до 55 кг. Чемпионат проходит с 14 по 22 сентября в Нур-Султане.

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