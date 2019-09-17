Ростов-на-Дону, , 10:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоится отборочный матч молодёжного чемпионата Европы-2021 U-21. Молодёжные сборные России и Латвии за победу поборются на стадионе «Ростов-Арена», сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Матч на «Ростов-Арене» запланирован на 15 ноября.

В РФС уточнили, что перед встречей в Ростове-на-Дону российская команда проведёт два отборочных матча. Так, с Польшей матч состоится 11 октября в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург-Арена», с Эстонией — 15 октября в Пярну. Заключительный матч квалификации назначен на 19 ноября в Сербии с хозяевами поля.