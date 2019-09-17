Ростов-на-Дону, , 10:15 — REGNUM Достаточно нервным выдался матч между «Ростовом» и грозненским «Ахматом» (2:1). Хозяевам поля победа далась непросто. На ошибки своих подопечных наставник донского клуба Валерий Карпин указал на послематчевой пресс-конференции. При этом главный тренер не скрыл радости от результата игры.

На просьбу журналистов уточнить, что происходило после гола Матиаса Норманна в ворота «Ахмата», Карпин ответил: «Можете написать, что я заплакал от радости».

На то, что «Ростов» закрепился в тройке лидеров чемпионата России, наставник старается не обращать внимания.

«Сейчас бессмысленно об этом говорить, в прошлом сезоне тоже хорошо начинали. Время смотреть в таблицу еще не пришло», — сказал главный тренер ростовской команды.

ИА REGNUM напоминает, что Карпин остался недоволен качеством игры своих подопечных.

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