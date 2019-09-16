Рим, , 06:51 — REGNUM 15 сентября на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне в рамках 3-го тура итальянской Серии А 2019/20 был разыгран матч между командами «Верона» и «Милан». Противостояние завершилось минимальной победой «россонери».

За последние 5 игр «Милан» дважды обыграл «Верону» и дважды потерпел поражение.

Гол нападающего сборной Польши Кшиштофа Пентекка на 68-й минуте стал для футболиста первым в сезоне Серии А.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.80 стал центральный защитник Матео Мусаккио, совершивший 2 отбора и 1 успешную обводку.

«Милан», набрав 6 очков, поднялся на 6-ю позицию в турнирной таблице. «Верона» с 4-мя баллами опустилась на 11-е место.

Статистика матча («Верона"/"Милан»)

Удары 6/20

Удары в створ ¼

Владение 32%/68%

Нарушения 13/16

Угловые 2/7

Оценки (WhoScored) 6.29/6.87

Составы на матч:

«Верона»: Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла, Велозу, Фараони, Верре, Дзакканьи, Амрабат, Лазович, Стемпиньский.

Запас: Витале, Хендерсон, Ди Кармине (↑), Паццини, Берарди, Дези, Давидович, Пессина (↑), Эмперур, Тутино (↑), Радунович, Аджапонг.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Мусаккио, Родригес, Билья, Кесси, Чалханоглу, Сусо, Пакета, Пентек.

Запас: Беннасер, Кастильехо, Бонавентура, Борини, Конти, Леау, Ребич (↑), Эрнандес, Крунич, Дуарте, Сончин, Доннарумма.

Бригада арбитров: Джанлука Манганьелло | Пакуале Де Мео | Филиппо Валериани | Антонио ди Мартино.

Желтые карточки: Пентек — 24, Пакета — 35, Велозу — 40, Гюнтер — 65, Амрабат — 74, Ребич — 86, Сильвестри — 86.

Красные карточки: Стемпиньский — 21, Калабрия — 90+5.

Забитые мячи: Кшиштоф Пентек (пенальти) 68 — 0:1.