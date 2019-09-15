Ванкувер, Канада, , 14:57 — REGNUM Канадско-латвийский боец смешанного стиля русского происхождения (ММА) Михаил Циркунов одержал победу на турнире UFC Fight Night 158, проходившем в Ванкувере, с помощью уникального удушающего приёма.

В середине первого раунда Циркунов применил к своему оппоненту австралийскому бойцу Джимми Круту прием под названием «перуанский галстук», намертво захватив оппонента за шею двумя руками и плотно прижав его голову к задней поверхности своего бедра, после чего стал давить на него ногами, руками и корпусом. От неожиданного и непривычного захвата австралийский боец растерялся и тут же сдался.

Отметим, Михаил Циркунов получил за свой эффектный прием отдельный бонус в $50 тысяч, как за лучшее выступление вечера. Теперь в активе канадско-латвийского бойца 15 побед и 5 поражений в ММА. Для Джимми Крута это первое поражение в UFC при 10 победах.