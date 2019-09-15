Лондон, , 11:13 — REGNUM Отец аргентинского форварда футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси встретился с представителями американской команды «Интер Майами», которой владеет известный в прошлом британский футболист Дэвид Бекхэм. Об этом 14 сентября сообщает The Mirror.

По данным издания, на встречу в качестве представителя «Майами» прибыл спортивный директор клуба Пол Макдоно,

Также сообщается, что переговоры прошли в Лондоне, однако тема состоявшейся беседы не сообщается.

Отметим, ранее Дэвид Бекхэм уже связывался с представителями 32-летнего футболиста для того чтобы узнать возможен ли переход аргентинца в «Майами», после того как летом 2021 года закончится действие его текущего контракта с «Барселоной».

Напомним, Лионель Месси играет в клубе «Барселона» с 2003 года и за этот период стал в составе команды десятикратным обладателем титул чемпиона Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании и восьмикратным обладателем Суперкубка Испании.