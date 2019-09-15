Лас-Вегас, США, , 08:56 — REGNUM Британский боксёр Тайсон Фьюри, являющийся бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версии нескольких боксёрских организаций, одержал верх над представителем Швеции Отто Уаллином в бою, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе.

Клод-Шарль Бургонье. Нокаут

В ходе боя британец получил рассечение под правым глазом, однако принял решение продолжать поединок. По итогам всех заявленных двенадцати раундов все судьи единогласным решением присудили победу Тайсону Фьюри со счетом 118:110, 117:111, 116:112.

Отметим, это 29-я победа в карьере ни разу непобеждённого Тайсона Фьюри при одном бое с ничейным результатом. Для его 28-летнего оппонента это первое поражение в карьере.

Напомним, как ранее стало известно, гонорар британского боксёра за участие в этом поединке составил $1 млн, в то время как швед получит за него только $250 тысяч.