Берлин, 14 сентября 2019, 21:24 — REGNUM 14 сентября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Бавария» был разыгран матч в рамках — го тура. Игра завершилась со счетом 1:1.
Гол Роберта Левандовски в дебюте матча стал для поляка 7-м в сезоне, что является лучшим показателем на турнире.
«Ред Булл Лейпциг» набрал 10 очков и укрепился на первой позиции в турнирной таблице лиги. «Бавария» с 8-ю баллами поднялась на 3-ю строчку.
«Бавария» продлила беспроигрышную серию до 4-х игр в рамках личного противостояния с «быками».
Статистика матча («Ред Булл Лейпциг"/» Бавария»)
Удары 13/13
Удары в створ 5/7
Владение 33%/67%
Фолы 12/4
Угловые 3/6
Оценки (WhoScored) 6.33/6.45
Составы на матч:
«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Мукиэле, Конате, Орбан, Клостерманн, Халштенберг, Лаймер, Форсберг, Забитцер, Поульсен, Вернер.
Запас: Хайдара, Ильзанкер, Лукман, Нкунк (↑)у, Кунья (↑), Шик, Ампаду, Мвого, Демме (↑).
«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Боатенг, Эрнандес, Алькантара, Мюллер, Киммих, Коман, Гнабри, Левандовски.
Запас: Мартинес, Коутиньо (↑), Кюизанс, Перишич, Арп, Дэйвис (↑), Толиссо (↑), Ульрайх, Алаба.
Бригада арбитров: Саша Штегеманн | Майк Пикель | Фредерик Ассмут.
Желтые карточки: Халштенберг — 26, Левандовски — 26, Боатенг — 57, Нкунку — 79, Лаймер — 80, Забитцер — 90+2.
Забитые мячи: Роберт Левандовски (Томас Мюллер) 3 — 0:1, Эмиль Форсберг (пенальти) 45 — 1:1.
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