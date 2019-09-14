Берлин, , 21:24 — REGNUM 14 сентября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Бавария» был разыгран матч в рамках — го тура. Игра завершилась со счетом 1:1.

Стадион «Ред Булл Арена» Philipp

Гол Роберта Левандовски в дебюте матча стал для поляка 7-м в сезоне, что является лучшим показателем на турнире.

«Ред Булл Лейпциг» набрал 10 очков и укрепился на первой позиции в турнирной таблице лиги. «Бавария» с 8-ю баллами поднялась на 3-ю строчку.

«Бавария» продлила беспроигрышную серию до 4-х игр в рамках личного противостояния с «быками».

Статистика матча («Ред Булл Лейпциг"/» Бавария»)

Удары 13/13

Удары в створ 5/7

Владение 33%/67%

Фолы 12/4

Угловые 3/6

Оценки (WhoScored) 6.33/6.45

Составы на матч:

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Мукиэле, Конате, Орбан, Клостерманн, Халштенберг, Лаймер, Форсберг, Забитцер, Поульсен, Вернер.

Запас: Хайдара, Ильзанкер, Лукман, Нкунк (↑)у, Кунья (↑), Шик, Ампаду, Мвого, Демме (↑).

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Боатенг, Эрнандес, Алькантара, Мюллер, Киммих, Коман, Гнабри, Левандовски.

Запас: Мартинес, Коутиньо (↑), Кюизанс, Перишич, Арп, Дэйвис (↑), Толиссо (↑), Ульрайх, Алаба.

Бригада арбитров: Саша Штегеманн | Майк Пикель | Фредерик Ассмут.

Желтые карточки: Халштенберг — 26, Левандовски — 26, Боатенг — 57, Нкунку — 79, Лаймер — 80, Забитцер — 90+2.

Забитые мячи: Роберт Левандовски (Томас Мюллер) 3 — 0:1, Эмиль Форсберг (пенальти) 45 — 1:1.

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