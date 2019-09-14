Москва, , 18:38 — REGNUM 14 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» между командами «Спартак» и «Урал» был разыгран матч в рамках 9-го тура Российской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась волевой победой гостей.

За всю историю между этими двумя коллективами было сыграно 20 матчей, из которых в 14-ти победу одержал «Спартак», в 5-ти — «Урал». За последние пять игр команды забили 10 мячей.

Забив гол на 12-й минуте, Самуэль Жиго стал лучшим бомбардиром «Спартака» в РПЛ текущего сезона (4 мяча).

«Урал» набрал 13 баллов и поднялся на 8-ю позицию. «Спартак» с 14-ю очками идет двумя строчками выше.

Статистика матча («Спартак"/"Урал»)

Удары 7/11

Удары в створ 3/7

Владение 60%/40%

Фолы 14/14

Угловые 6/1

Оценки (WhoScored) 6.54/6.98

Составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Ещенко, Айртон, Ларссон, Тил, Крал, Зобнин, Бакаев, Шюррле.

Запас: Бакаев, Мельгкарехо, Понсе, Кутепов, Ребров, Ананидзе, Умяров, Руденко, Марков, Рассказов.

«Урал»: Баклов, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Аугустыняк, Бавин, Димитров, Эль Кабир, Панюков, Ильин.

Запас: Мамин, Бумаль, Кухарчик, Насыров, Годзюр, Егорычев, Фидлер, Шаболин, Юсупов, Магомадов, Погребняк.

Бригада арбитров: Сергей Иванов | Алексей Стипиди | Дмитрий Жвакин | Алексей Сухой.

Желтые карточки: Эль Кабир — 42, Аугустыняк — 55, Тил — 64, Ароян — 69, Жиго — 85, Рассказов — 90+2.

Забитые мячи: Жиго (Бакаев) 12 — 1:0, Владимир Ильин 48 — 1:1, Отман Эль Кабир (Николай Димитров) 60 — 1:2.