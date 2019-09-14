Москва, 14 сентября 2019, 18:38 — REGNUM 14 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» между командами «Спартак» и «Урал» был разыгран матч в рамках 9-го тура Российской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась волевой победой гостей.
За всю историю между этими двумя коллективами было сыграно 20 матчей, из которых в 14-ти победу одержал «Спартак», в 5-ти — «Урал». За последние пять игр команды забили 10 мячей.
Забив гол на 12-й минуте, Самуэль Жиго стал лучшим бомбардиром «Спартака» в РПЛ текущего сезона (4 мяча).
«Урал» набрал 13 баллов и поднялся на 8-ю позицию. «Спартак» с 14-ю очками идет двумя строчками выше.
Статистика матча («Спартак"/"Урал»)
Удары 7/11
Удары в створ 3/7
Владение 60%/40%
Фолы 14/14
Угловые 6/1
Оценки (WhoScored) 6.54/6.98
Составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Ещенко, Айртон, Ларссон, Тил, Крал, Зобнин, Бакаев, Шюррле.
Запас: Бакаев, Мельгкарехо, Понсе, Кутепов, Ребров, Ананидзе, Умяров, Руденко, Марков, Рассказов.
«Урал»: Баклов, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Аугустыняк, Бавин, Димитров, Эль Кабир, Панюков, Ильин.
Запас: Мамин, Бумаль, Кухарчик, Насыров, Годзюр, Егорычев, Фидлер, Шаболин, Юсупов, Магомадов, Погребняк.
Бригада арбитров: Сергей Иванов | Алексей Стипиди | Дмитрий Жвакин | Алексей Сухой.
Желтые карточки: Эль Кабир — 42, Аугустыняк — 55, Тил — 64, Ароян — 69, Жиго — 85, Рассказов — 90+2.
Забитые мячи: Жиго (Бакаев) 12 — 1:0, Владимир Ильин 48 — 1:1, Отман Эль Кабир (Николай Димитров) 60 — 1:2.