Любляна, , 11:02 — REGNUM Мужская сборная команда России по волейболу уверенно обыграла команду Белоруссии в матче группового этапа чемпионата Европы

Игра проходила в Любляне и закончилась со счетом по партиям 3:1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:10) в пользу российской команды.

При этом в первой партии российские волейболисты уступили, однако затем смогли собраться и довести дело до уверенной победы.

Наиболее результативными в составе российской команды оказались Виктор Полетаев и Дмитрий Мусэрский, оба набравшие в матче по 16 очков.

Отметим, по итогам матча в активе мужской российской сборной две победы в двух матчах группы С и 6 очков. В следующем матче российская команда сыграет со сборной Северной Македонии.