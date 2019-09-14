Нижний Новгород, , 08:51 — REGNUM Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» буквально вырвал победу у хельсинкской команды «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде и закончилась в овертайме победой хозяев со счетом 6:5.

Победа «Торпедо» получилась по настоящему волевой, так как к 34-й минуте клуб проигрывал со счетом 1:4. Однако игроки нижегородской команды сумели собраться и довести счет в основное время матча до 5:5, чем перевели игру в овертайм, в котором оказались сильнее и победили.

Голами в составе победителей отметились, в основное время: Артем Аляев (32-я минута), Михаил Орлов (40-я), Дамир Жафяров (49-я), Андрей Белевич (53-я) и Михаил Варнаков (59-я); победная шайба в овертайме на счету Дениса Баранцева (64-я).

У их оппонентов голы на счету: Петри Контиолы (7-я), Антти Пильстрема (16-я), Микко Лехтонена (22-я), Хенри Иконена (34-я) и канадского защитника «Йокерита» Алекса Гранта (51-я).

Отметим, по итогам встречи нижегородское «Торедо» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице западной конференции КХЛ. «Йокерит» с 5 очками там же строчкой ниже.