Москва, 13 сентября 2019, 21:15 — REGNUM На первом домашнем матче «Ак Барса» против магнитогорского «Металлурга» под своды «Татнефть Арены» подняли именной тренерский стяг Зинэтулы Билялетдинова, соощает пресс-служба клуба. Спикер Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством IV степени». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Мухаметшин отметил, что Билялетдинов 12 лет приводил команду «Ак Барс» к победе. Также он внес огромный вклад в развитие российского хоккея и республики.
«У меня сегодня есть хорошая возможность поблагодарить болельщиков за поддержку, которую я ощущал в течение многих лет. Награда — это не только моя заслуга, но и всех нас», — сказал Билялетдинов. Он поблагодарил всех, с кем посчастливилось работать. Команде «Ак Барс» он пожелал успехов, удачи и больших побед.
ИА REGNUM напоминает, Билялетдинов являлся главным тренером «Ак Барса» с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 годы. Под его руководством клуб четырежды становился Чемпионом России, трижды завоевывал Кубок Гагарина, а также выигрывал Кубок европейских чемпионов и Континентальный кубок. В апреле 2019 года Билялетдинов покинул пост главного тренера, его сменил Дмитрий Квартальнов.