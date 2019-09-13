Москва, , 21:15 — REGNUM На первом домашнем матче «Ак Барса» против магнитогорского «Металлурга» под своды «Татнефть Арены» подняли именной тренерский стяг Зинэтулы Билялетдинова, соощает пресс-служба клуба. Спикер Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством IV степени». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Зинэтула Билялетдинов Пресс-служба клуба «Ак Барс»

Мухаметшин отметил, что Билялетдинов 12 лет приводил команду «Ак Барс» к победе. Также он внес огромный вклад в развитие российского хоккея и республики.

«У меня сегодня есть хорошая возможность поблагодарить болельщиков за поддержку, которую я ощущал в течение многих лет. Награда — это не только моя заслуга, но и всех нас», — сказал Билялетдинов. Он поблагодарил всех, с кем посчастливилось работать. Команде «Ак Барс» он пожелал успехов, удачи и больших побед.

ИА REGNUM напоминает, Билялетдинов являлся главным тренером «Ак Барса» с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 годы. Под его руководством клуб четырежды становился Чемпионом России, трижды завоевывал Кубок Гагарина, а также выигрывал Кубок европейских чемпионов и Континентальный кубок. В апреле 2019 года Билялетдинов покинул пост главного тренера, его сменил Дмитрий Квартальнов.