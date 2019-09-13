Джакарта, , 12:43 — REGNUM В велогонке Tour de Siak, которая состоится 18−22 сентября 2019 года, примут участие 13 команд из 16 стран, сообщает информагентство Antara.

Велосипедист Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание отмечает, что в этом мероприятии примут участие команды из Индонезии, Малайзии, Словении, Сингапура, Камбоджи, Филиппин, Австралии и Новой Зеландии, Нидерландов, Японии, Франции, Испании, Монголии, Ирана и России.

Велогонка пройдет в четыре этапа. Общая протяженность велогонки в этом году составит 542 км.

Напомним, Tour de Siak — это многодневная велогонка, которая проводится ежегодно в округе Сиак индонезийской провинции Риау.