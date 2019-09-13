Москва, , 11:56 — REGNUM 22-летний шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о впечатлениях жизни в Москве. Его слова опубликовал сайт футбольного клуба.

Ларсон сообщил, что Москва ему нравится. Пока он живёт в гостинице, но собирается перебраться в квартиру.

С неприятной стороны спортсмена удивило в Москве «движение на дорогах».

«Я слышал, что это может стать проблемой, но не представлял масштабов», — сказал он.

Джордан Ларсон (по-шведски — Йордан) — сын известного шведского игрока Хенрика Ларсона. До «Спартака» выступал за «Норчёпинг», голландский НЕК. В юности играл за молодёжную команду испанской «Барселоны». За российский клуб провёл четыре матча.