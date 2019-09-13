Джуно , США, , 11:25 — REGNUM Американская пловчиха Брекинн Уиллис была лишена победы в заплыве на 100 метров, на соревнованиях на Аляске, из-за излишне откровенного купальника. Об этом 13 сентября сообщает The Sun.

По данным источника, 17-летняя спортсменка был дисквалифицирована судьями за то, что её купальник недостаточно скрывал ягодицы. Арбитры соревнований сочли, что девушка этим привлекает к себе внимание.

Также сообщается, что сама пловчиха не согласна с судейским решением и утверждает, что она подвернула купальник в районе ягодиц из-за того, что ей было неудобно в нём плыть. Тренер спортсменки Лорен Ленгфорд отметила, что её подопечная расстроилась из-за такого решения судей.

Кроме этого, позднее организаторов турнира обвинили в сексизме и расизме, так как Брекинн Уиллис была единственной представительницей смешанной расы и также единственной дисквалифицированной спортсменкой.

Отметим, на Аляске существует регламент, определяющий размер купальника.