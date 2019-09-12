Мадрид, 12 сентября 2019, 14:58 — REGNUM Хорватский полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Лука Модрич получил травму приводящей мышцы бедра. Об этом 12 сентября сообщил официальный сайт мадридской команды.
При этом сроки восстановления 34-летнего футболиста не называются.
Также, по данным издания Marca, игрок может попустить два следующих матча «Реала»: 14 сентября на домашнем поле с «Леванте» в чемпионате Испании и 18 сентября в групповом этапе Лиги чемпионов с командой «Пари Сен-Жермен».
Отметим, в нынешнем сезоне Лука Модрич сыграл в двух матчах за «Реал» и отметился в них одной голевой передачей.