Мадрид, , 14:58 — REGNUM Хорватский полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Лука Модрич получил травму приводящей мышцы бедра. Об этом 12 сентября сообщил официальный сайт мадридской команды.

При этом сроки восстановления 34-летнего футболиста не называются.

Также, по данным издания Marca, игрок может попустить два следующих матча «Реала»: 14 сентября на домашнем поле с «Леванте» в чемпионате Испании и 18 сентября в групповом этапе Лиги чемпионов с командой «Пари Сен-Жермен».

Отметим, в нынешнем сезоне Лука Модрич сыграл в двух матчах за «Реал» и отметился в них одной голевой передачей.