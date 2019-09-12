Марсель, Франция, , 11:39 — REGNUM Бывший главный тренер футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Андре Виллаш-Боаш, являющийся тренером клуба «Марсель», рассказал о своем желании оставить работу тренера через четыре года и попробовать себя в ином амплуа. Его слова приводит 11 сентября RMC Sport.

Как сказал Виллаш-Боаш, он не хотел бы оставаться тренером очень долго и планирует остановиться в этом плане примерно в 45 лет.

«У меня есть и другие амбиции футболе, а также небольшая мечта — однажды стать президентом «Порту», — заявил бывший главный тренер «Зенита».

Отметим, ранее Андре Виллаш-Боаш работал главным тренером лиссабонского «Порту» в период с 2010 года, а до этого был ассистентом главного тренера в клубе и под его руководством команда выиграла чемпионат Португалии в 2011 году. Также за время своей карьеры специалист работал с такими клубами как санкт-петербургский «Зенит», лондонскими «Тоттенхэмом» и «Челси», а также с китайским «Шанхай СИПГ».