Лондон, , 09:37 — REGNUM Немецкий голкипер футбольного лондонского клуба «Арсенал» Бернд Лено считает, что в Лондоне есть только один клуб мирового уровня. Его мнение на эту тему 11 сентября приводит Sport Build.

«Арсенал» — это клуб мирового значения, клуб, с которым у большинства ассоциируется Лондон», — заявил Лено, отметив, что остальные лондонские футбольные клубы, такие как «Тоттенхэм», «Челси» и прочие, не выдерживают никакого сравнения с «Арсеналом».

Также он подчеркнул, что, по его мнению, «Арсенал» является единственным клубом из Лондона, который имеет множество поклонников по всему миру, любовь которых футболисты команды ощущают во всех частях света, куда они приезжают.

Отметим, 27-летний Бернд Лено перешёл в состав «Арсенала» в 2018 году. В минувшем сезоне он провел 32 матча за команду и в шести из них не пропустил ни одного мяча.