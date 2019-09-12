Мадрид, , 09:26 — REGNUM Аргентинский форвард футбольного клуб «Барселона» Лионель Месси заявил, что он не хотел бы покидать свою команду. Его слова приводит 11 сентября Marca.

«Барселона» — мой дом, я не хочу уходить», — заявил Месси, отметив, что при этом он хочет побеждать в её составе.

Также 32-летний футболист подчеркнул, что для клуба была бы неплоха стабильность и не такое большое количество изменений в спортивной структуре.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лионель Месси поделился своим мнением о неудачной попытке возвращения бразильского форварда команды «Пари Сен-Жермен» Неймара в «Барселону».