Уфа, , 15:12 — REGNUM Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин признан лучшим игроком команды в августе. Об этом сообщается на сайте клуба.

Лучшего футболиста месяца выбирали болельщики команды. Фомин одержал победу в опросе, получив 38,8% голосов. Второе место занял вратарь Александр Беленов, набравший 17,3%. Замкнул тройку Данила Емельянов, получивший 10%.

Отметим, что в августе Фомин сыграл в пяти матчах и забил победный гол в ворота «Зенита», благодаря чему «Уфа» выиграла со счётом 1:0.

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