Уфа, 25 августа 2019, 07:18 — REGNUM
Двадцать четвертого августа на стадионе «Нефтяник» (Уфа) в рамках 7-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Уфа» и «Зенит». Противостояние завершилось минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный мяч на 79-й минуте забил новичок «Уфы» 22-летний полузащитник Даниил Фомин — 1:0. Голевую передачу на свой счет записал Ловро Бизяк. В компенсированное время матча арбитр Сергей Иванов отменил забитый «сине-бело-голубыми» мяч.
«Зенит» с 14-ю баллами временно остался на первой позиции в турнирной таблице лиги. «Уфа», набрав 10 очков, поднялась на 6-е место.
Статистика матча («Уфа"/"Зенит»)
Удары 8/14
Удары в створ 5/5
Процент владения 32%/68%
Нарушения 15/8
Угловые 4/12
Оценки (WhoScored) 7.07/6.53
Стартовые составы на матч:
«Уфа»: Беленов, Йокич, Пуцко, Неделчару, Табидзе, Сухов, Карп, Гиоргобиани, Емельянов, Фомин, Козлов.
«Зенит»: Лунев, Дуглас, Ракицкий, Иванович, Смольников, Барриос, Оздоев, Ерохин, Ригони, Азмун, Дзюба.
Бригада арбитров: Сергей Иванов | Алексей Стипиди | Николай Еремин | Евгений Кукуляк.
Желтые карточки: Оздоев — 35, Ерохин — 46, Фомин — 52, Карп — 53, Беленов — 76.
Забитые мячи: Фомин 79 — 1:0.
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