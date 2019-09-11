Бразилиа, , 13:59 — REGNUM Бразильский теннисист Диего Матос пожизненно дисквалифицирован из-за участия в договорных матчах. Об этом сообщается на сайте Tennis Integrity Unit.

Кроме пожизненной дисквалификации, Матос получил штраф в размере $125 тыс. Также он будет вынужден вернуть $12 тыс., которые заработал на договорных матчах.

Отмечается, что в 2018 году Матос повлиял на результаты 10 матчей на турнирах в Бразилии, Шри-Ланке, Эквадоре, Португалии и Испании.

В одиночном рейтинге АТР Матос занимал 580-ю позицию в 2012 году. В парном рейтинге он поднимался до 373-ю строчки.

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