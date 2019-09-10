Ростов-на-Дону, , 16:27 — REGNUM Так называемый «матч мира», который на ростовском стадионе «Олимп-2» провели футбольный клуб «Ростов» и молодёжная сборная Сирии, очень важен для игроков. Об этом заявил министр спорта Сирии Ибрагим Абазид.

«Я сегодня смотрел очень хорошую, сильную игру в исполнении «Ростова». Мне очень понравилось, как коллектив работает. Этот матч очень важен для нас. У нас в стране сейчас запрет на официальные матчи из-за положения. ФИФА запрет пока не снимает, но обещали, что скоро будет снят. Когда снимут, то первой командой, которая приедет в Сирию, хочу, чтобы был «Ростов», — цитирует министра пресс-служба ростовской команды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, товарищеский матч со сборной Сирии ростовчане выиграли со счётом 0:3. Дубль оформил Арсений Логашов, ещё один голо в ворота соперника отправил Александр Саплинов.