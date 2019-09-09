Минск, , 12:55 — REGNUM Александр Лукашенко «абсолютно поддерживает» создание в Белоруссии регионального центра по легкой атлетике и заверил, что в постсоветской республике есть всё необходимое для того, чтобы начать такую работу «хоть завтра». Об этом он заявил 9 сентября, принимая в своём дворце президентов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяна Коэ и Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕЛА) Свена Арне Хансена.

Он поблагодарил гостей за возможность принимать легкоатлетический матч Европа — США, отметив, что это большая честь для Белоруссии. При этом он отметил: «Я понимаю, что буду многим вам обязан».

«Вы перешагнули через разные предрассудки, которые были в свое время в отношении Белоруссии, и выполнили невыполнимое, когда пообещали поработать над тем, чтобы это сегодняшнее и завтрашнее событие — гигантский матч между Соединенными Штатами и Европой — состоялся у нас, в Белоруссии», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Он также обратил внимание на усилия ИААФ в борьбе с допингом, сообщив, что для него они бесценны. Лукашенко заверил, что официальный Минск однозначно поддерживает кандидатуру Себастьяна Коэ на предстоящих выборах руководства ИААФ и подарил гостям по набору шоколада.