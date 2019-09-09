Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM Болельщикам матча между футбольными клубами «Ростов» и «Ахмат» (Грозный) предоставят бесплатный вход на «Ростов-Арену». Администрация донского клуба сделало подарок зрителям, посетившим матч мира со сборной Сирии.

«Следующий матч наша команда проведет против «Ахмата». Для болельщиков товарищеского матча со сборной Сирии билеты на эту встречу будут бесплатными в качестве подарка», — заявил президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц.

ИА REGNUM напоминает, что матч на ростовском стадионе состоится 16 сентября в 20:30 (время московское).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч со сборной Сирии выиграли ростовчане — 0:3.

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