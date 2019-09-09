Нью-Йорк, США, 9 сентября 2019, 09:50 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев стал четвёртой ракеткой мира. Обновлённая версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликована 9 сентября на сайте организации.

Даниил Медведев
Даниил Медведев
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Медведев дошёл до финала Открытого чемпионата США (US Open), в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

Лидером рейтинга по-прежнему является сербский теннисист Новак Джокович. Надаль занимает второе место. На третьем — швейцарец Роджер Федерер.

Среди российских теннисистов Карен Хачанов занимает девятую строчку, а Андрей Рублёв поднялся с 43-го на 38-е место.

Рейтинг ATP от 9 сентября:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 9865.
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.
  3. Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.
  4. Даниил Медведев (Россия) — 5235.
  5. Доминик Тим (Австрия) — 4575.
  6. Александр Зверев (Германия) — 4095.
  7. Стефанос Циципас (Греция) — 3420.
  8. Кей Нисикори (Япония) — 3375.
  9. Карен Хачанов (Россия) — 2810.
  10. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.

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