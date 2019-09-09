Мадрид, , 09:13 — REGNUM Защитник «Реала» Серхио Рамос догнал бывшего вратаря команды Икера Касильяса по количеству сыгранных матчей за сборную Испании.

Рамос вышел на поле в матче отборочного раунда чемпионата Европы — 2020 против сборной Фарерских островов (4:0). Этот матч стал для него 167-м за национальную команду.

Рекордсменом сборной Испании Рамос может стать уже 12 октября, когда команда сыграет со сборной Норвегии.

Напомним, 33-летний Рамос играет за сборную Испании с 2005 года. Всего за команду он провёл 167 матчей, в которых забил 21 гол. В составе национальной команды он стал двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира (2010).

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