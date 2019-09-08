Владивосток, , 04:54 — REGNUM Бушующий тайфун «Линлин» в Приморском крае изменил расписание авиарейсов из Владивостока в Китай и Корею, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Лайнер вылетел 8 сентября из Владивостока в Пекин, но уже через 50 минут после взлёта, экипаж принял решение из-за погодных условий вернуться обратно.

Аэропорт Владивостока не смог принять воздушное судно и экипаж в итоге направил самолёт в Хабаровск, где он благополучно сел.

Подобная ситуация случилась и с авиарейсом в Сеул, самолёт также приземлился в Хабаровске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье уже пятый тайфун с начала лета — дожди практически не прекращались весь август. В регионе объявлено штормовое предупреждение.