Владивосток, , 10:46 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае из-за тайфуна «Линлин». Об этом сообщает 5 сентября пресс-служба Примгидромета.

Сильные дожди, при которых за 12 часов выпадет от 15 до 45 мм осадков, ожидаются 7 сентября на юго-востоке края. Ночью и утром местами возможны очень сильные дожди (до 50−60 мм за 12 часов и менее).

Сильные, местами очень сильные дожди возможны 8 сентября во Владивостоке и в западной половине региона. При этом будет дуть ветер со скоростью 15−20 м/с, на южном побережье — 20−25 м/с, с порывами до 32 м/с.

Кроме того, в заливе Петра Великого волны поднимутся до 2,5−3,5 м, в открытой части Японского моря до 5,5 м, а вдоль южного побережья уровень моря поднимется до критических отметок. На реках края осложнится паводковая ситуация.

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