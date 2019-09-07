Приштина, , 18:07 — REGNUM 7 сентября на «Стадионе имени Фадила Вокрри» в Приштине между сборными Косово и Чехии был разыгран матч 5-го тура группы A отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось волевой победой хозяев.

Этот матч станет первым в истории между этими командами.

Для 24-летнего крайнего защитника «Стандарта» Мергима Войводы мяч, забитый на 20-й минуте, стал первым в составе национальной сборной. Главная звезда Чехии Патрик Шик провел на поле 61 минуту и отличился забитым мячом.

Косово одержало вторую победу в группе A, набрала 8 очков и поднялась на первую позицию. Чехия с 6-ю баллами опустилась на 3-е место.

Статистика матча (Косово/Чехия)

Удары 8/7

Удары в створ 4/4

Владение 45%/55%

Нарушения 16/13

Угловые 9/3

Составы команд:

Косово: Мурич, Хадергьонай, Алити, Ррахмани, Войвода, Воца, Халими, Целина, Рашани, Жегрова, Мурики.

Запас: Уйкани, Дрешевич, Раскай (↑), Хасани, Муслия (↑), Бериша (↑), Бекай, Пакярада, Крюэзю, Нухиу, Бериша.

Чехия: Вацлик, Кадержабек, Челустка, Сухи, Борил, Дарида, Масопуст, Янкто, Соучек, Крал, Шик.

Запас: Брабец, Цоуфаль, Шимич, Крейчи, Калвач, Гушбауэр (↑), Крменчик (↑), Копиц, Коубек, Долежал (↑), Новак, Павленка.

Желтые карточки: Мурики — 15, Челустка — 18, Масопуст — 77.

Голы: Патрик Шик (Якуб Янкто) 16 — 0:1, Ведат Мурики (Эльбасан Рашани) 20 — 1:1, Мергим Войвода (Валон Бериша) 66 — 2:1.