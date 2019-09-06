Назрань, Ингушетия, , 19:50 — REGNUM Торжественная церемония открытия чемпионата России по дзюдо среди мужчин и женщин прошло в пятницу, 6 сентября в Назрани..

В первый день пройдут личные соревнования в весовых категориях до 60, 66 кг у мужчин, и до 70, 78 и свыше 78 кг у женщин.

В субботу, 7 сентября лидерство будут оспаривать спортсмены в категориях 73 и 81 кг и спортсменки в категориях 57 и 63 кг.

В воскресенье определятся победители и призеры состязаний в весовых категориях до 90, до 100 и свыше 100 кг у дзюдоистов и до 48 и 52 кг у дзюдоисток.

В понедельник, 9 сентября, в завершающий день турнира, пройдут соревнования в смешанном командном формате «длинная стенка».

Соревнования проходят во дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева, рассчитанном на 3000 зрителей и позволяющим установить одновременно до четырех татами.

Для гостей и спортсменов также предусмотрены экскурсии по достопримечательностям республики.

Прямые трансляции соревнований будут проходить на телеканалах «Россия-2», «Матч-ТВ».